Ventenne morto ipotesi omicidio stradale Indagato il conducente del fuoristrada

Una tragedia incomprensibile ha colpito la famiglia di Alessandro Trovatelli, un ventenne deceduto dopo un drammatico incidente stradale ad Agliana, avvenuto il 25 maggio. Il conducente del fuoristrada coinvolto è attualmente sotto indagine per omicidio stradale, sollevando interrogativi e indignazione nella comunità locale. L'episodio evidenzia annose problematiche legate alla sicurezza stradale nella zona.

Pistoia, 27 maggio 2025 – E’ una tragedia immensa quella che si è abbattuta sulla famiglia di Alessandro Trovatelli, il ragazzo di vent’anni morto all’alba di domenica 25 maggio dopo uno spaventoso scontro avvenuto ad Agliana, in via Carlo Marx, la strada Provinciale 6 che è il principale collegamento tra Agiana e Quarrata e che, nel punto dove è avvenuto il tragico impatto, costeggia la via Selva. Alessandro si trovava a bordo di una Fiat Punto. Il frontale si è verificato con un suv Dr condotto da un uomo di 34 anni, pistoiese, che ora è indagato per omicidio stradale. Le indagini sono dirette dal sostituto procuratore Giuseppe Grieco e sono affidate ai carabinieri della Stazione di Agliana... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ventenne morto, ipotesi omicidio stradale. Indagato il conducente del fuoristrada

Aggiornamenti pubblicati da altri media

VENTENNE MORTA, FATALE UN COLPO DI SONNO. IPOTESI DI OMICIDIO STRADALE