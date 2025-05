Ventenne cade dal tetto di un palazzo nella piazza di spaccio e muore | s’indaga per omicidio

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Ponte di Nona, dove il ventenne Mohamed Hatem Belal è morto dopo essere caduto dal tetto di un palazzo situato nella piazza di spaccio. La Polizia ha avviato un'indagine, aprendo un fascicolo per omicidio contro ignoti, per chiarire le circostanze del drammatico evento.

