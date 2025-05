Vent’anni fa il primo caso | La nostra vita da trapiantati

Vent'anni fa, il 30 maggio 2005, Ancona ha segnato una pietra miliare nella medicina trapiantologica con il primo trapianto di rene nelle Marche. Da allora, circa 1.700 interventi, inclusi rene, pancreas e fegato, hanno trasformato la vita di molti pazienti. In questo articolo, riviviamo questo importante anniversario e riflettiamo sui progressi nell’ambito dei trapianti nella regione e sull'impatto positivo su migliaia di vite.

Vent'anni fa ad Ancona, il 30 maggio 2005, il primo trapianto d'organo nelle Marche, nello specifico di rene: sono circa 1.700 quelli eseguiti finora all'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (rene, pancreas, fegato, combinati) di cui 800 di rene. Ad Ancona, nella cornice di Portonovo all'hotel Seebay, l'Associazione per i trapianti di organi, cellule e tessuti (Ato), che quest'anno compie i propri 30 anni di attività, promuove un evento celebrativo il prossimo 30 maggio, una giornata per dire "grazie alla cultura della donazione", con il patrocinio del Consiglio regionale e del Comune di Ancona, e altri contributi: la donazione "non è un'aspettativa di morte ma una speranza di vita"...