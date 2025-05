Venezia testa alla B Il ds Antonelli | Dovremo confrontarci su obiettivi budget e programmi

Nella conferenza stampa odierna, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha sottolineato la necessità di pianificare il futuro dopo la retrocessione in Serie B. Con l'intento di definire obiettivi e budget, Antonelli ha espresso il desiderio di avviare un confronto interno per delineare strategie e programmi che possano riportare il club al successo.

La delusione per la retrocessione è ancora palpabile e l'epilogo del campionato da metabolizzare, ma in casa Venezia c'è la necessità di guardare avanti e capire in fretta i piani futuri. Lo ha fatto capire oggi in conferenza stampa il direttore sportivo Filippo Antonelli, che nelle prossime... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it