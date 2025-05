Venezia Antonelli | "Tutto sul futuro di Zerbin Nicolussi Candé Marcandalli Stankovic e Carboni"

Filippo Antonelli, general manager e direttore sportivo del Venezia, ha recentemente affrontato il futuro di alcuni giovani talenti della squadra retrocessa in Serie B. Durante una conferenza stampa, ha discusso di Zerbin, Nicolussi Candi, Marcandalli, Stankovic e Carboni, fornendo aggiornamenti e aspettative per la prossima stagione. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e le strategie in programma per il rilancio del club.

Filippo Antonelli, general manager e ds del Venezia retrocesso in Serie B, ha parlato in conferenza stampa: uno dei primi argomenti è stato il... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Venezia, il ds Antonelli: “Retrocessione da digerire. Di Francesco? Il suo futuro non era legato al risultato” - Le dichiarazioni del ds e General Manager del Venezia Filippo Antonelli sulla retrocessione, il futuro di Di Francesco e non solo ... 🔗Come scrive gianlucadimarzio.com

Antonelli a DAZN: «Sappiamo che dobbiamo fare una partita per vincere. Siamo concentrati e consapevoli che anche la Juve dovrà fare una cosa» - Antonelli ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match Filippo Antonelli, DS dei lagunari, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partit ... 🔗Scrive juventusnews24.com

Venezia, Antonelli: "Se siamo qui è per merito del gruppo e dell'allenatore" - Prima del calcio d'inizio del match tra Cagliari e Venezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn il direttore sportivo degli arancioneroverdi,. 🔗Si legge su tuttomercatoweb.com