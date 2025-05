Veleni cancerogeni nell' acqua di falda a Carpena ecco quali sono e perché non si trovano i responsabili

Il caso dei veleni cancerogeni nell'acqua di falda a Carpena ha destato allerta tra i residenti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle risorse idriche. Dopo una riunione informativa nel 2024 e l'emanazione di un'ordinanza comunale che ha delimitato una vasta area rossa, resta da chiarire l'origine di queste sostanze nocive e perché i responsabili siano ancora ignoti.

Il caso era emerso lo scorso anno, con grande preoccupazione dei residenti. Tra aprile e maggio del 2024 si tenne una riunione informativa con cittadini e il quartiere, e soprattutto scattò l'ordinanza del Comune che andava a perimetrare una vasta zona rossa intorno a quello che è il punto di... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Veleni cancerogeni nell'acqua di falda a Carpena, ecco quali sono e perché non si trovano i responsabili

