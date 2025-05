Velasco qui e ora | Modena torni ai vertici

Julio Velasco, icona della pallavolo, torna a Modena con la Nazionale femminile campione olimpica per l'Aia Aequilibrium Cup. Con la sua consueta saggezza, riflette sull'importanza della memoria nel definire la nostra identità . Questo evento rappresenta un'importante occasione di preparazione in vista della Volleyball Nations League, che prenderà il via il 4 giugno a Rio. Velasco incarna il legame tra passato e presente nel mondo dello sport.

"La memoria ci fa capire chi siamo". Come al solito non fa mancare la sua dose di saggezza Julio Velasco, tornato nella sua Modena con la Nazionale femminile campione olimpica per l’Aia Aequilibrium Cup che è servita alle azzurre per scaldare i motori in vista della Vnl che partirà il 4 giugno a Rio de Janeiro. Il riferimento è a Giuseppe Panini, ma anche un consiglio ai nuovi soci di maggioranza di Modena Volley, i fratelli Storci, che Velasco ha accolto con un sorriso. Velasco, intanto uno sguardo alla sua Nazionale. Che torneo è stato, quello di Modena? "Una tre giorni molto interessante, nella quale abbiamo giocato tanto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Velasco qui e ora: "Modena torni ai vertici"

