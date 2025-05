Vela d’epoca Classe Libera e Gran Crociera alle ‘Regate delle Isole’ dall’11 al 13 settembre

Dal 11 al 13 settembre, le “Regate delle Isole” celebrano la vela d'epoca e la classe libera, offrendo un'esperienza unica per appassionati e famiglie. Alessio Marziano descrive l'evento come una festa di fine stagione, ideale per chi desidera esplorare le bellezze costiere e vivere l'emozione della navigazione, sia d'altura che notturna. Un'opportunità imperdibile per tutti gli entusiasti del mare!

(Adnkronos) – “Una festa della vela di fine stagione, pensata per coinvolgere non solo gli appassionati di regate d’altura e navigazione notturna, ma anche le famiglie e i crocieristi desiderosi di misurarsi lungo un percorso costiero più semplice e alla loro portata”. Così Alessio Marziano, dal 2024 presidente del Porto Maurizio Yacht Club di Imperia fondato nel 1959, descrive la seconda edizione delle “Regate delle Isole”, l’innovativa competizione velica “multipercorso” organizzata dal sodalizio imperiese dall’11 al 13 settembre 2025 in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde e con la classe Italiana Mini 650... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Vela d’epoca, Classe Libera e Gran Crociera alle ‘Regate delle Isole’ dall’11 al 13 settembre

