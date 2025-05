Vela De Preposulo | Dalla foto di mio padre al brand Italia perché punto su SailGp

Gian Luca Passi de Preposulo svela le origini della sua avventura imprenditoriale, partendo da una semplice foto in bianco e nero di suo padre. La sua passione per la vela si intreccia con una lunga amicizia e l’ambizione di far crescere il brand Italia nel mondo della SailGP. Scopri come un legame familiare possa ispirare grandi progetti nel panorama nautico.

(Adnkronos) – “Tutto è nato da una foto in bianco e nero nell’ufficio di mio padre.” Così Gian Luca Passi de Preposulo, imprenditore, venture capitalist e advisor, racconta all'Adnkronos l’incipit di una storia che sembra scritta dal destino. Una barca, due padri, un’amicizia ventennale con Assia Grazioli Venier. E poi, SailGP: “La Formula 1 della ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

