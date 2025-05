Vela De Preposulo | Dalla foto di mio padre al brand Italia perché punto su SailGp

Gian Luca Passi de Preposulo, imprenditore e venture capitalist, svela l'origine della sua avventura nel mondo della vela, iniziata da una foto di suo padre. Con una passione travolgente e una lunga amicizia con Assia Garibaldi, Gian Luca punta ora su SailGP, un progetto che unisce tradizione e innovazione, portando il suo legame familiare nel cuore del brand Italia.

(Adnkronos) – “Tutto è nato da una foto in bianco e nero nell’ufficio di mio padre.” Così Gian Luca Passi de Preposulo, imprenditore, venture capitalist e advisor, racconta all’Adnkronos l’incipit di una storia che sembra scritta dal destino. Una barca, due padri, un’amicizia ventennale con Assia Grazioli Venier. E poi, SailGP: “La Formula 1 della vela”, ma con barche identiche, inclusione obbligatoria, trasparenza totale. “Mi interessava solo se ci fosse stato un team italiano,” confessa. Detto, fatto. Con Jimmy Spithill al timone e Ruggero Tita a bordo, il consorzio guidato da Muse Sport ha portato l’Italia dove mancava: in una lega globale, sostenibile, spettacolare... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Vela, De Preposulo: “Dalla foto di mio padre al brand Italia, perché punto su SailGp”

