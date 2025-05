Vela De Preposulo | Dalla foto di mio padre al brand Italia perché punto su SailGp

Gian Luca Passi de Preposulo narra come una semplice foto in bianco e nero, custodita nell'ufficio di suo padre, ha dato vita a un progetto straordinario. Attraverso il suo legame con il mondo della vela e l'amore per il mare, l'imprenditore punta sulla SailGP, intrecciando storia personale e ambizione sportiva in un racconto di amicizia e passione.

(Adnkronos) – “Tutto è nato da una foto in bianco e nero nell’ufficio di mio padre.” Così Gian Luca Passi de Preposulo, imprenditore, venture capitalist e advisor, racconta all'Adnkronos l’incipit di una storia che sembra scritta dal destino. Una barca, due padri, un’amicizia ventennale con Assia Grazioli Venier. E poi, SailGP: “La Formula 1 della . L'articolo Vela, De Preposulo: “Dalla foto di mio padre al brand Italia, perché punto su SailGp” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vela, De Preposulo: “Dalla foto di mio padre al brand Italia, perché punto su SailGp”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Auto travolge i tifosi alla parata del Liverpool, arrestato un uomo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Vela, De Preposulo: “Dalla foto di mio padre al brand Italia, perché punto su SailGp" - Gian Luca Passi de Preposulo ha raccontato all'Adnkronos la nascita della nuova squadra italiana del campionato di vela sailgp ... 🔗msn.com scrive