Veicolo investe tifosi a Liverpool durante festeggiamenti Premier League arrestato 53enne

Un incidente tragico ha interrotto le celebrazioni per la vittoria del Liverpool FC in Premier League, quando un veicolo ha investito un gruppo di tifosi nel centro della città. La polizia ha arrestato un uomo di 53 anni in relazione all'accaduto, lasciando la comunità e i supporti del club sotto shock. Le autorità stanno indagando sull'incidente.

Durante le celebrazioni per la vittoria in Premier League del Liverpool FC, un grave incidente ha scosso il centro di Liverpool nel nord dell’Inghilterra. Un veicolo è entrato in collisione con un gruppo di tifosi, interrompendo la parata organizzata in onore dei festeggiamenti. L’episodio, verificatosi nel cuore della città, ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità. . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Veicolo investe tifosi a Liverpool durante festeggiamenti Premier League, arrestato 53enne

Se ne parla anche su altri siti

Liverpool, auto sulla folla: 47 feriti, arrestato un uomo britannico; Il video dell’auto che investe i tifosi del Liverpool alla parata per la vittoria del campionato: le…; Auto sui pedoni a Liverpool: arrestato un uomo, indaga l'antiterrorismo. Starmer: «Scioccante» - Il video; Auto investe pedoni a parata per vittoria Liverpool, è incidente. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Auto investe tifosi a Liverpool durante la parata del club: 47 feriti, arrestato un uomo britannico - Un uomo è stato arrestato a Liverpool, in Inghilterra, dopo aver travolto con il suo veicolo la folla di tifosi del Liverpool FC durante la parata di 10 miglia su autobus scoperti organizzata dalla sq ... 🔗Scrive msn.com

Auto investe tifosi del Liverpool alla parata per la Premier: arrestato 53enne inglese. Polizia: non è terrorismo. Starmer: «Scene spaventose, incidente choc» - Un veicolo ha investito diverse persone a Liverpool durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio della squadra locale. Lo riferisce la polizia citata dai media britannici,.. 🔗Come scrive ilmessaggero.it

Un’auto investe la folla a Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League: almeno 20 feriti - Un’auto ha investito la folla a Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria del Liverpool FC in Premier League. Almeno 20 feriti e un arresto. 🔗Segnala la7.it

Liverpool, auto sulla folla alla parata per la vittoria del campionato