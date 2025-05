Vasilica Potincu uccisa a Legnano con un coltello nella schiena | perché l’ex marito non è indagato

Il tragico omicidio di Vasilica Potincu, avvenuto a Legnano il 25 maggio, solleva interrogativi inquietanti. La donna è stata colpita mortalmente con nove fendenti, ma l'ex marito non risulta indagato. Gli inquirenti seguono l'ipotesi di un litigio con un cliente come possibile origine dell'aggressione, svelando i drammatici scenari che circondano questa vicenda.

Donna uccisa a Legnano, la testimonianza: Mio padre l'ha trovata con un coltello nella schiena