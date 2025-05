Vasco Rossi Ascensione e Festa della Repubblica | settimana da bollino rosso

Questo weekend segna un'intensa affluenza turistica sulle coste del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, grazie all'Ascensione e alla Festa della Repubblica. Con un aumento del traffico sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, migliaia di visitatori, soprattutto provenienti dall'Austria, si preparano a godere delle bellezze locali. La coincidenza con il ponte festivo promette un'ulteriore vivacitĂ alle localitĂ costiere.

Traffico in aumento sulla rete di Autostrade Alto Adriatico per la ricorrenza dell'Ascensione che richiamerĂ questo fine settimana sulle coste del Friuli Venezia Giulia e del Veneto migliaia di turisti in particolare dall'Austria. Quest'anno, inoltre, la data coinciderĂ anche con il "ponte"...

