Vasco infiamma Bibione | un inno alla vita per il Fan Club tra musica emozioni e messaggi forti

Il 26 maggio 2025, Vasco Rossi ha infiammato il pubblico di Bibione con un concerto esclusivo, dedicato al suo fan club e a una platea composta da docenti, studenti e famiglie. Un evento che si è trasformato in un inno alla vita, ricco di emozioni e messaggi potenti, sottolineando l'importanza di un legame autentico tra l'artista e i suoi sostenitori.

Bibione, 26 maggio 2025 – Puntuale come una promessa mantenuta, Vasco Rossi è salito sul palco dello Stadio Comunale di Bibione in un'esclusiva anteprima dedicata al suo fan club e a una platea speciale: docenti, studenti, personale scolastico e famiglie. Un gesto voluto fortemente dallo stesso Blasco, che ha voluto regalare una serata irripetibile alla

