vasamì nella storia del tennis l' italia trionfa anche al trofeo bonfiglio di milano

L'Italia celebra una storica vittoria al Trofeo Bonfiglio di Milano dopo 13 anni, grazie alla straordinaria performance di Jacopo Vasamì. Al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, il giovane talento ha portato a casa il titolo nell'edizione numero 65 di questo prestigioso torneo under 18, tra i più rilevanti a livello mondiale. La festa per il successo italiano risuona tra gli appassionati di tennis e non solo.

Jacopo Vasamì vince il Trofeo Bonfiglio! Come Panatta, Lendl e Zverev!