Vanoli tutte le strade portano all’addio | tre nomi al vaglio del Torino!

L'estate 2023 si preannuncia ricca di cambiamenti per le panchine della Serie A, con Paolo Vanoli tra gli allenatori in uscita. Il Torino valuta nuovi nomi per il proprio futuro, con l'addio di Vanoli sempre più probabile. La situazione si fa incerta, mentre le società cercano di ricostruire e rilanciare le proprie ambizioni. Rimanete aggiornati su questa intrigante situazione.

Si preannuncia un’estate di cambiamenti sulle panchine di Serie A. Tra gli allenatori destinati a dire addio c’è anche Paolo Vanoli: il Torino sembra guardare verso un’altra direzione. ROTTURA – La fine del campionato porta grande scompiglio sulle panchine della Serie A. Il tanto chiacchierato Simone Inzaghi, infatti, non è l’unico allenatore che potrebbe salutare il proprio club alla termine della stagione. Nella lunga lista di tecnici che sembrano destinati a una nuova avventura c’è anche Paolo Vanoli. Le ultime indiscrezioni inducono a pensare che il suo percorso con i granata potrebbe terminare dopo un solo anno, complice anche l’insoddisfazione manifestata dal presidente Urbano Cairo circa il suo operato... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vanoli, tutte le strade portano all’addio: tre nomi al vaglio del Torino!

