valmet i licenziamenti salgono a 34 tagli ingiustificati negli uffici

Di male in peggio. Si parlava di 22 esuberi alla Valmet Converting Spa, ex Perini e ex Korber, di Mugnano. All'incontro ufficiale con i sindacati, avvenuto ieri mattina, invece l'azienda ha ritoccato al rialzo la cifra parlando i 34 licenziamenti a Lucca, "di cui 11 – specificano però le organizzazioni – riferibili alla procedente riduzione di personale avviata da Korber e non ancora conclusa". "Abbiamo incontrato questa mattina la Direzione del Personale aziendale di Valmet Converting Spa – riferiscono Bruno Casotti di Fim Cisl Toscana Nord, Nicola Riva di Fiom Cgil Lucca e Giacomo Saisi di Uilm Nord Toscana – e ci è stata consegnala la lettera contenente la procedura di riduzione del personale annunciata...