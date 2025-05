Valerio Novelli denuncia | Truffatori clonano il mio profilo Instagram per ingannare gli utenti

Valerio Novelli, noto creator sui social, lancia un allarme riguardo a una truffa che ha colpito lui e altri content creator. Truffatori hanno clonato il suo profilo Instagram, ingannando gli utenti e proponendo offerte fasulle. Novelli invita i suoi follower a prestare attenzione e a segnalare eventuali attivitĂ sospette.

L’allarme arriva direttamente da Valerio Novelli, creator molto seguito sui social, che ha pubblicamente denunciato una grave truffa ai danni suoi e di numerosi altri content creator. Negli ultimi giorni – spiega Novelli – diverse persone lo hanno contattato per chiedere se fosse lui a proporre su Instagram “gruppi di studio”, “sala segnali” o “consigli di trading”. La risposta è categorica: “Ovviamente no”. Novelli ha rivelato che il suo profilo Instagram è stato clonato da malintenzionati che, utilizzando foto, contenuti e persino video realizzati con intelligenza artificiale, tentano di trarre in inganno gli utenti per scopi fraudolenti... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it