Valditara | I Giochi della Gioventù rafforzano l’appartenenza alla scuola Lo sport come collante sociale e antidoto alla dispersione scolastica

Il ritorno dei Giochi della Gioventù, come sottolineato da Valditara, va oltre il semplice aspetto competitivo. Questi eventi sportivi sono fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza degli studenti alla scuola, fungendo da collante sociale e contribuendo a combattere la dispersione scolastica. Scopriamo come lo sport possa diventare un'opportunità per unire e motivare le giovani generazioni.