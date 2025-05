Vaccino Covid RFK Jr elimina il siero dalla lista dei raccomandati per bambini e donne in gravidanza | Decisione necessaria

Il segretario del Dipartimento della Salute, Robert F. Kennedy Jr., ha annunciato la decisione dei Centers for Disease Control and Prevention di rimuovere il vaccino Covid dalla lista delle vaccinazioni raccomandate per bambini e donne in gravidanza. Questa scelta segna un cambiamento significativo nella politica sanitaria degli Stati Uniti, rivisitando le linee guida sulla vaccinazione in queste categorie considerate a basso rischio.

Ora i Centers for Disease Control and Prevention hanno stabilito che non raccomanderanno più la vaccinazione di routine per queste categorie Stop al vaccino Covid per bambini sani e donne in gravidanza negli Stati Uniti. A comunicarlo oggi è stato Robert F. Kennedy Jr., segretario del Diparti... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, RFK Jr. elimina il siero dalla lista dei raccomandati per bambini e donne in gravidanza: "Decisione necessaria"

RFK Jr. says CDC will no longer recommend COVID vaccine shots for children and pregnant women