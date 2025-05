USA Trump blocca richieste di visto per gli studenti stranieri stop a colloqui con ambasciate e valutazione dei profili social

L'amministrazione Trump introduce misure più severe per gli studenti stranieri, incluso il blocco delle richieste di visto e la sospensione dei colloqui presso le ambasciate. Dopo la controversa interruzione delle immatricolazioni a Harvard, si prospetta anche la valutazione dei profili social come requisito per accedere agli studi negli Stati Uniti, amplificando le preoccupazioni riguardo alla mobilità educativa internazionale.

Dopo il blocco delle immatricolazioni agli studenti stranieri per l'università di Harvard, l'amministrazione Trump attua una nuova stretta: per entrare a studiare negli USA potrebbe essere necessario una valutazione del proprio profilo social

