Usa nuova stretta di Trump sulle università | Stop all’iter per i visti agli studenti stranieri

L'amministrazione Trump introduce una nuova restrizione sui visti per studenti stranieri, interrompendo le prenotazioni per i colloqui consolari necessari per accedere alle università americane. Secondo Politico, il Dipartimento di Stato ha emanato direttive che mirano a limitare l'accesso di studenti internazionali agli istituti accademici statunitensi, aprendo nuovi interrogativi sulle implicazioni per il sistema educativo.

Secondo quanto riportato da Politico, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha impartito nuove direttive che impongono lo stop immediato alle prenotazioni per i colloqui consolari destinati a studenti stranieri in cerca di visto per accedere a istituti accademici americani. La disposizione, arrivata dopo i molteplici attacchi del tycoon ad Harvard, è stata inviata tramite comunicazione ufficiale dal segretario di Stato Marco Rubio alle sedi diplomatiche statunitensi nel mondo, e rappresenta una fase iniziale di un più ampio piano di rafforzamento dei controlli. Nel messaggio si legge chiaramente: «Con effetto immediato, in preparazione di un ampliamento del previsto controllo dei social media, le sezioni consolari non devono concedere alcun nuovo appuntamento per i visti (F, M e J) fino a quando non saranno inviate ulteriori indicazioni, che prevediamo nei prossimi giorni»... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Usa, nuova stretta di Trump sulle università: «Stop all’iter per i visti agli studenti stranieri»

