Usa governo pronto ad annullare tutti i contratti federali con Harvard E l’ateneo risponde a Trump

L'amministrazione statunitense si prepara ad annullare tutti i contratti federali con l'Università di Harvard, del valore di circa 100 milioni di dollari, nel contesto della crescente tensione tra il governo Trump e l'ateneo. Harvard ha risposto prontamente, approfondendo la controversia in atto e il dibattito sui temi di libertà accademica e finanziamenti pubblici.

(Adnkronos) – Non si placa la battaglia di Trump contro l'Università di Harvard. L'amministrazione Usa ha deciso di annullare tutti i contratti federali rimanenti con l'ateneo, per un valore stimato di 100 milioni di dollari. A rivelarlo è il New York Times, che ha potuto visionare una lettera inviata dalla Casa Bianca alle agenzie federali,

Usa, governo pronto ad annullare tutti i contratti federali con Harvard. E l'ateneo risponde a Trump - (Adnkronos) - Non si placa la battaglia di Trump contro l'Università di Harvard. L'amministrazione Usa ha deciso di annullare tutti i contratti federali rimanenti con l'ateneo, per un valore stimato d ...

Usa, Trump pronto a cancellare tutti i contratti federali con Harvard - Continua la guerra tra l'amministrazione Trump e Harvard, ma gli avvocati dell'ateneo sono pronti a difenderne l'indipendenza ...

