Usa è bel tempo ma in giardino casca un fulmine

In una tranquilla giornata di sole nella contea di Rogers, Oklahoma, un fulmine ha colpito inaspettatamente, suscitando panico ma senza gravi conseguenze. Questo raro fenomeno meteorologico, conosciuto come "fulmine a cielo sereno", rappresenta una minaccia insidiosa, poiché può manifestarsi senza alcun segnale di tempesta nelle vicinanze. Scopriamo di più su questo evento sorprendente e le sue implicazioni.

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza nella contea di Rogers, in Oklahoma dove un fulmine ha colpito in pieno giorno, in assenza di tempeste visibili e chilometri di distanza da qualunque temporale. Questo fenomeno, noto come "fulmine a cielo sereno", è raro e pericoloso, poiché colpisce senza preavviso... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, è bel tempo ma in giardino casca un fulmine

