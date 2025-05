Usa alzato al secondo livello l’avviso del travel advisory per l’Italia | Pericolo terrorismo

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha alzato l’avviso del travel advisory per l'Italia, passando dal livello uno al livello due a causa di preoccupazioni relative al terrorismo. Questa decisione invita i cittadini americani a "esercitare maggiore prudenza" durante i loro viaggi nel paese, evidenziando l'importanza di rimanere vigili e informati sulle condizioni di sicurezza attuali.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha recentemente rivisto la valutazione del rischio per i viaggi in Italia, innalzando l’avviso del travel advisory dal livello uno al livello due (il massimo è il quarto). Questo aggiornamento invita i cittadini americani a «esercitare maggiore prudenza» durante il soggiorno nel Paese, alla luce di una possibile minaccia terroristica. L’Italia si è unita così a Francia, Germania e Spagna nella categoria dei Paesi europei dove, secondo Washington, è necessaria una maggiore attenzione per il rischio di attacchi che possono avvenire «senza o con poco preavviso», in particolare in luoghi ad alta concentrazione di persone come attrazioni turistiche, musei, eventi pubblici e trasporti... 🔗 Leggi su Lettera43.it