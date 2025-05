Usa alzano allerta in Italia | Rischio di attacchi terroristici

L'attenzione sulla sicurezza in Italia aumenta, poiché gli Stati Uniti hanno elevato il 'travel advisory' a livello 2 su 4, avvisando i viaggiatori di prestare maggiore cautela a causa della minaccia di attacchi terroristici. Il sito del dipartimento di Stato, aggiornato il 23 maggio, evidenzia un crescente rischio di violenza nel Paese.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno aggiornato il 'travel advisory' per l'Italia, portandolo a livello di 2 su 4, invitando i visitatori a "esercitare accresciuta attenzione a causa del terrorismo". Sul sito del dipartimento di Stato, risalente al 23 maggio, si legge che "c'è un rischio di violenza terroristica, tra cui attacchi terroristici e altre . L'articolo Usa alzano allerta in Italia: “Rischio di attacchi terroristici” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa alzano allerta in Italia: “Rischio di attacchi terroristici”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Usa alzano allerta in Italia: "Rischio di attacchi terroristici" - (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno aggiornato il 'travel advisory' per l'Italia, portandolo a livello di 2 su 4, invitando i visitatori a "esercitare accresciuta attenzione a causa del terrorismo". S ... 🔗Lo riporta msn.com

Gli Usa alzano il livello di allerta per i turisti americani in Italia: "Rischio terrorismo" - AGI - Il dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani che intendono andare in Italia per turismo. Sul sito del dipartimento è apparso l'avviso che parla di "rischio terrorismo" ... 🔗Riporta msn.com

Gli Usa alzano da uno a due il livello d'allerta per i turisti in Italia: "Rischio terrorismo" - Provvedimento preso il 23 maggio dall'amministrazione Trump, rilanciato oggi: viene alzato il "travel advisory", l'avvertimento per i cittadini Usa che viaggiano nel mondo. La scala è da 1 a 4 e Roma, ... 🔗Segnala msn.com