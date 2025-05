Usa alza travel advisory per l' Italia

L'amministrazione Trump ha recentemente aggiornato il "travel advisory" per l'Italia, innalzando il suo livello per avvertire i turisti americani di esercitare maggiore prudenza. Il motivo principale è il crescente rischio di attacchi terroristici, potenzialmente diretti verso luoghi turistici, con minacce di attacchi improvvisi. L'avviso è stato emesso il 23 maggio e sottolinea l'importanza della vigilanza per chi visita il Paese.

18.55 L'amministrazione Trump ha alzato di un livello il "travel advisory" per l'Italia, invitando i turisti americani a "esercitare maggiore prudenza" a causa del "rischio terrorismo". "Terroristi potrebbero attaccare senza o con poco avvertimento nei luoghi turistici". E' stato emesso i 23 maggio ed è stato rilanciato oggi da alcuni media Usa. L'avvertimento alza dal livello di base uno a due il punteggio riservato al terrirorio italiano. La maggior parte dei Paesi Ue è a livello uno. Hanno il livello due Francia, Spagna e Germania... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

