Urso | La Perla è salva investitore garantirà sito produttivo e tutti gli occupati

Il marchio La Perla, icona del Made in Italy, trova nuova vita grazie a un investitore che garantirà il rilancio del brand, la salvaguardia del sito produttivo e la continuità occupazionale. L'annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, arriva durante il tavolo di Bologna, portando una rinnovata speranza per il futuro della storica azienda.

(Adnkronos) – "La Perla è salva! Il simbolo del Made in Italy sarà rilanciato da un investitore che garantirà marchio, sito produttivo e tutti gli occupati". È quanto ha annunciato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al tavolo La Perla a Bologna, presso lo stabilimento di . L'articolo Urso: “La Perla è salva, investitore garantirà sito produttivo e tutti gli occupati” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Urso: “La Perla è salva, investitore garantirà sito produttivo e tutti gli occupati”

Su questo argomento da altre fonti

La Perla è salva: trovato un investitore per marchio, sito produttivo e dipendenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Urso: "La Perla è salva, investitore garantirà sito produttivo e tutti gli occupati" - Il ministro: 'Non abbiamo mai mollato. Il 10 giugno presenteremo il soggetto industriale ai sindacati e alle istituzioni' ... 🔗Si legge su adnkronos.com

Urso: il Made in Italy vince, La Perla è salva - L'annuncio del Ministro, nel capoluogo per un incontro sulla vertenza dell'azienda di lingerie: "Un investitore garantirà marchio, sito e tutti gli occupati" ... 🔗Lo riporta rainews.it

Nuovi investimenti per l'azienda di lingerie: "La Perla è salva" - "La Perla è salva! Il simbolo del Made in Italy sarà rilanciato da un investitore che garantirà marchio, sito produttivo e tutti gli occupati". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Ital ... 🔗Scrive msn.com

Il vecchio contadino che ha trasmigrato per 2000 anni si rivela essere l'imperatore, l'ex moglie lo