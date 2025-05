Antonino torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo "Un’ora d’amore", accompagnato da un emozionante video. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano segna l'inizio del progetto "VENTI25", un omaggio ai vent'anni di carriera dell'artista. Scopri di più su questa nuova tappa della sua carriera, che promette di sorprendere i fan in arrivo questo autunno.

ph. Fabrizio Cestari MILANO – È uscito il video di "Un'ora d'amore", il nuovo singolo di Antonino, in radio disponibile su tutte le piattaforme digitali, brano che apre ufficialmente il percorso di "VENTI25", il progetto speciale che celebra i vent'anni di carriera dell'artista, in arrivo in autunno. "Un'ora d'amore" è un brano intenso, contemporaneo, urbano, prodotto da Etta e pubblicato da Courage Live, con distribuzione ADA Music. Scritto da Antonio Caputo (Kaput), Manuel Ferrigno, Emanuele Cotto e dallo stesso Antonino, racconta l'amore ai tempi della velocità emotiva, dei legami fluidi, dei desideri profondi che si consumano in pochi attimi...