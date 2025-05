Uno dei migliori ristoranti cinesi di Roma apre la terza sede a via Veneto | ecco come sarà il nuovo Dao

Dopo oltre dieci anni di successi, il rinomato ristorante cinese Dao inaugura la sua terza sede in via Veneto, promettendo un'esperienza gastronomica unica e autentica. Fondata da Jianguo Shu, la nuova location si propone di mantenere l'eccellente qualità che ha reso Dao uno dei migliori ristoranti cinesi di Roma. Scopriamo insieme le novità e le aspettative legate a questo entusiasmante opening.

Dopo oltre dieci anni dall'apertura del primo ristorante cinese, che subito si è distinto nella Capitale per qualità e l'autenticità della proposta, Jianguo Shu si rimette in gioco...

