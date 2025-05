università trump valuta obbligo per studenti stranieri di sottoporsi a controllo social media

L'Amministrazione Trump sta considerando l'introduzione di un obbligo per gli studenti stranieri che desiderano studiare negli Stati Uniti: la verifica dei loro profili sui social media. Questa iniziativa, riportata da Politico, prevede che le ambasciate vengano coinvolte nel processo, sollevando interrogativi su privacy e libertà di parola per i candidati internazionali.

L' Amministrazione Trump sta valutando l'obbligo per tutti gli studenti stranieri che fanno domanda di studio negli Stati Uniti di sottoporsi a un controllo dei loro account sui social media. Lo riferisce Politico. In vista di questi controlli, l'Amministrazione sta ordinando alle ambasciate e alle sezioni consolari statunitensi di interrompere la programmazione di nuovi colloqui per i richiedenti di visto per studenti, secondo un cablogramma, datato martedì e firmato dal segretario di Stato Marco Rubio. Trump vuole tagliare nuovi fondi ad Harvard. L' Amministrazione Trump si appresta a rescindere gli ultimi legami con l'università di Harvard, dando istruzioni alle varie agenzie federali di cancellare i residui contratti con l'ateneo per un valore di 100 milioni di dollari...