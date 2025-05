Università Trump alza il tiro | Stop ai visti degli studenti stranieri

L'Università Trump intensifica le restrizioni sui visti per studenti stranieri, annunciando la sospensione delle interviste nelle ambasciate e consolati. Questa nuova politica prevede anche una valutazione dei profili social dei candidati, sollevando interrogativi sull'impatto di tali misure sull'istruzione globale e sull'inclusività degli ambienti accademici. Scopriamo le implicazioni di queste decisioni per gli studenti internazionali e per le istituzioni educative.

Bloccate in ambasciate e consolati le interviste per i ragazzi che fanno domanda. E si va verso valutazione dei profili social dei candidati... 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Università, Trump alza il tiro: "Stop ai visti degli studenti stranieri"

