Uniti si vince | il centrosinistra si tiene Assisi Stoppini nuovo sindaco

Il centrosinistra festeggia la vittoria ad Assisi con l'elezione di Valter Stoppini come nuovo sindaco. I risultati parlano chiaro: 7.527 voti a favore contro 7.053. Con un margine del 51,63% rispetto al 48,37%, la coalizione ribadisce il motto "Uniti si vince", segnando un momento significativo per la politica regionale dell'Umbria.

In numeri è così: 7.527 a 7.053. E anche: 6.803 a 6.598. In percentuale, invece, è così: 51,63% a 48,37%. A livello regionale, infine, suona in questo modo: "Uniti si vince". In poche parole: Valter Stoppini è il nuovo sindaco di Assisi e il centrosinistra dell'Umbria - anzi, per meglio dire: il... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it