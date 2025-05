Uniti si vince | il centrosinistra si tiene Assisi Stoppini nuovo sindaco

Valter Stoppini è il nuovo sindaco di Assisi, coronando il successo del centrosinistra umbro. Con un margine di voti significativo (7.527 contro 7.053) e una percentuale di consenso del 51,63%, la coalizione ha dimostrato che "uniti si vince". Questa vittoria segna un'importante tappa per la politica locale e regionale, alimentando speranze e aspettative per il futuro della città.

In numeri è così: 7.527 a 7.053. E anche: 6.803 a 6.598. In percentuale, invece, è così: 51,63% a 48,37%. A livello regionale, infine, suona in questo modo: "Uniti si vince". In poche parole: Valter Stoppini è il nuovo sindaco di Assisi e il centrosinistra dell'Umbria - anzi, per meglio dire: il...