Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi progetto unico I giovani si fondono

Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi si uniscono in un progetto innovativo per promuovere la crescita dei giovani attraverso il basket. Questo accordo sottolinea l'importanza della progettualità e delle alleanze nel contesto sociale e sportivo, evidenziando il ruolo fondamentale dei settori giovanili nella formazione umana e sportiva, con il supporto del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e di altre autorità locali.

L'importanza della progettualità e delle alleanze nella vita sociale e nello sport, la insostituibile funzione dei settori giovanili, la crescita umana e sportiva dei ragazzi, i valori educativi connessi all'attività delle società sportive. Con le benedizione del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dell'assessore Samuele Animali è stata ufficializzata ieri in Comune la 'Proposta di settore giovanile congiunta tra Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi'. La società nata a San Marcello (circa 180 iscritti maschi e femmine) rappresentata dalla presidente Francesca Mazzarini (nuora del compianto Gianni Rossetti, fondatore con Primo Novelli e Carlo Barchiesi dell'Aurora Basket) il vice Lorenzo Pieralisi e il d...

