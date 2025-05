Ungheria 17 Stati Ue contro la messa al bando del Pride | l’Italia non firma Il governo Orbán | Oggi spiegheremo

Diciassette Stati membri dell'Unione Europea si sono opposti alla decisione dell'Ungheria di Viktor Orbán di vietare la marcia del Pride, esprimendo una "profonda preoccupazione" per le misure adottate. Mentre il governo italiano si astiene dal firmare la dichiarazione congiunta, oggi analizzeremo le implicazioni di questa controversa scelta e il suo impatto sui diritti civili in Europa.

Diciassette Stati membri dell’Unione europea hanno espresso «profonda preoccupazione» per la recente decisione dell’Ungheria di Viktor Orbán di vietare a livello costituzionale la marcia del Pride, chiedendo al governo di Budapest di ritirare le misure adottate. In una dichiarazione congiunta diffusa in occasione del Consiglio Affari Generali Ue, dove oggi si tiene una nuova audizione sullo stato di diritto in Ungheria, i firmatari esortano le autorità di Budapest a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, in linea con gli impegni internazionali assunti. «Siamo profondamente preoccupati per le recenti modifiche legislative e costituzionali che ledono i diritti fondamentali delle persone Lgbt+, adottate dal Parlamento ungherese il 18 marzo e il 14 aprile 2025, a seguito di altre normative già introdotte negli anni precedenti», si legge nella nota... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Ungheria, 17 Stati Ue contro la messa al bando del Pride: l’Italia non firma. Il governo Orbán: «Oggi spiegheremo»

Su questo argomento da altre fonti

L’UE e le tensioni con Israele: revisione diplomatica; Quali sono i paesi che stanno abbandonando Israele per le stragi di Gaza; La guerra di Israele a Gaza - Quando si spezza lo storico legame dell'Europa con lo Stato ebraico; L’Ue rivedrà l’accordo con Israele a seguito dell'offensiva a Gaza, Italia contraria. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ungheria, 17 Stati Ue contro la messa al bando del Pride: l’Italia non firma. Il governo Orbán: «Oggi spiegheremo» - In una dichiarazione congiunta in occasione del Consiglio Ue sul tema, i firmatari esortano le autorità di Budapest a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali L'articolo Ungheria, 17 Stati ... 🔗msn.com scrive

Ungheria, 17 Paesi Ue attaccano: “Vieta il Pride e viola i diritti Lgbt. Attivare l’articolo 7”. Ma l’Italia non firma - Il Consiglio Affari Generali dell'Ue si riunisce per esprimersi anche sulla situazione dello Stato di diritto nel Paese di Viktor Orbán ... 🔗Come scrive ilfattoquotidiano.it

Ungheria, divieto di Pride, la condanna di 17 paesi UE, l’Italia non firma - L'ambiguità politica di Meloni si unisce a quella di von der Leyen: Unione Europea al bivio. Cosa sta succedendo. 🔗Secondo gay.it

Ungheria, la porta ad est per la zona Schengen