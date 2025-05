Ungheria 17 Paesi Ue attaccano | Vieta il Pride e viola i diritti Lgbt Attivare l’articolo 7 Ma l’Italia non firma

L'Ungheria si trova al centro di una crescente controversia, con 17 paesi dell'UE che denunciano il divieto del Pride e le violazioni dei diritti LGBT. La ministra danese Marie Bjerre evidenzia l'urgenza di affrontare la situazione, mentre l'Italia si dissocia dalla proposta di attivare l'articolo 7 contro Budapest. Martedì potrebbe essere una giornata cruciale per il futuro dei diritti in Europa.

“La situazione in Ungheria non è accettabile”. Le parole della ministra danese per gli Affari europei, Marie Bjerre, riassumono il clima di nuova, in realtà mai sopita, tensione tra Bruxelles e Budapest sullo Stato di diritto. Una decisione fondamentale potrebbe arrivare già nella giornata di martedì, con il Consiglio Ue Affari Generali che si è riunito per esaminare, tra le altre cose, la procedura dell’articolo 7 nei confronti del governo di Viktor Orbán che potrebbe portare alla sospensione del voto nel corso delle riunioni dei 27 Stati membri. Il motivo: la decisione dell’esecutivo magiaro di vietare il Pride... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ungheria, 17 Paesi Ue attaccano: “Vieta il Pride e viola i diritti Lgbt. Attivare l’articolo 7”. Ma l’Italia non firma

Se ne parla anche su altri siti

Quali sono i paesi che stanno abbandonando Israele per le stragi di Gaza; La guerra di Israele a Gaza - Quando si spezza lo storico legame dell'Europa con lo Stato ebraico; Londra e Bruxelles, strappo con Israele; L’UE e le tensioni con Israele: revisione diplomatica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ungheria, 17 Paesi Ue contro il divieto del Pride. L’Italia non firma. Budapest: “Oggi spiegheremo” - "Siamo profondamente preoccupati per le recenti modifiche legislative e costituzionali che ledono i diritti fondamentali delle persone Lgbtq, adottate dal Parlamento ungherese il 18 marzo e il 14 apri ... 🔗Come scrive msn.com

17 Paesi europei contro l'Ungheria sui diritti Lgbtqi+. l'Italia non c'è - Dichiarazione congiunta contro la compressione dei diritti della comunità arcobaleno in Ungheria e il divieto del Pride di Budapest: "Siamo ... 🔗Si legge su huffingtonpost.it

Sedici Paesi Ue, 'con divieto Pride Budapest viola diritti' - Sedici Stati Ue, tra cui Germania e Francia, si dicono "profondamente preoccupati" per la messa al bando del Pride in Ungheria e chiedono a Budapest di "rivedere tali misure per garantire il rispetto ... 🔗Come scrive ansa.it