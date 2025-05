Ungdcec a sostegno dell’associazione William Bottigelli

L'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, con Fabio Maggi in prima linea, ribadisce il proprio impegno e la propria solidarietà verso l'associazione William Bottigelli. Questo intervento rappresenta un gesto di responsabilità civile e di supporto concreto a favore delle iniziative promosse dall'associazione, evidenziando l'importanza della collaborazione e dell'inclusione nel nostro territorio.

È con profondo senso di responsabilità civile e con sincera partecipazione che Fabio Maggi interviene a nome dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, per esprimere la vicinanza concreta e istituzionale del sindacato che rappresenta all'associazione William...

