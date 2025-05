Un’esperienza sensoriale esclusiva tra Venezia caviale e champagne

Immergiti in un'esperienza sensoriale esclusiva a Venezia, dove il gusto di pregiato caviale si sposa con il glamour dello champagne. Il Palazzetto My Venice, un boutique hotel di lusso situato in un affascinante palazzo del XVI secolo, diventa il luogo ideale per un evento che celebra l'arte della raffinatezza e il piacere della buona tavola, incorniciato dai suggestivi riflessi del Canal Grande.

Nel cuore pulsante di Venezia, tra le calli e i riflessi del Canal Grande, si apre una porta verso un mondo di raffinatezza e gusto senza pari. Il Palazzetto My Venice, boutique hotel di lusso situato in un palazzo storico del XVI secolo, si trasforma in palcoscenico di un evento unico che celebra l’eccellenza italiana e francese nel campo gastronomico: una serata dedicata al caviale artigianale di Cru Caviar e allo champagne di Maison Pommery. Questa esperienza, in programma per il 30 maggio 2025, è molto più di una semplice degustazione; è un viaggio multisensoriale che unisce tradizione, innovazione e cultura del gusto in una cornice di incomparabile bellezza veneziana... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Un’esperienza sensoriale esclusiva tra Venezia, caviale e champagne

