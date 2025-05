Un’educazione sentimentale ultimo incontro del gruppo di lettura Trame in biblioteca

Domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 16, si terrà l'ultimo incontro del gruppo di lettura "Trame in biblioteca" presso la saletta affrescata della biblioteca Passerini Landi. La discussione sarà incentrata sul libro di Joyce Carol Oates "Un’educazione sentimentale". L'evento è aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato ai precedenti incontri. Vi aspettiamo per condividere pensieri e emozioni legate a questa coinvolgente lettura!

Ultimo appuntamento domani, mercoledì 28 maggio alle ore 16, alla saletta affrescata della biblioteca Passerini Landi, del gruppo di lettura "Trame in biblioteca" dedicato al libro di Joyce Carol Oates "Un’educazione sentimentale". Come sempre, la partecipazione è aperta a tutti, anche a chi non... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Un’educazione sentimentale", ultimo incontro del gruppo di lettura "Trame in biblioteca"

Ne parlano su altre fonti

Treia: Educazione sentimentale e nuove tecnologie al centro dell’incontro “Cuori Digitali: l’intelligenza artificiale come strumento emotivo”; Castellaneta | Educazione sentimentale: nasce il cantiere della “scuola d’amore”; Relazioni amorose e giovani: il 45% non si rifiuterebbe di fronte ad un controllo continuo. Educazione sentimentale e relazioni affettive; Violenza di genere: l’importanza dell’educazione sentimentale e sessuale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Educazione sentimentale, Gancitano: questione complessa - Roma, 30 apr. (askanews) – “Educazione sentimentale è un’espressione che accende gli animi e si utilizza in particolare di fronte a casi di cronaca, quindi quando leggiamo di femminicidi, soprattutto ... 🔗Segnala ildenaro.it

Educazione sentimentale, Gancitano: questione complessa - Roma, 30 apr. (askanews) - "Educazione sentimentale è un'espressione che accende gli animi e si utilizza in particolare di fronte a casi di cronaca, quindi quando leggiamo di femminicidi ... 🔗affaritaliani.it scrive

Pornostar a scuola a Gallarate, annullato l’incontro con Max Felicitas e gli studenti protestano: “Censura” - Varese – Gridano alla “censura” gli studenti dell’istituto tecnico professionale Ponti di Gallarate dopo l’annullamento dell’incontro di educazione sessuale e sentimentale con l ... 🔗Riporta ilgiorno.it

Il Passato - Ultimo Incontro (Educazione sentimentale di un ragazzo triste)