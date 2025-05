Undici concerti in due mesi l' Arena è pronta | tra gli ospiti Alfa Gabbani Ranieri e i Coma Cose

L'Arena della Regina di Cattolica si prepara a un'estate 2025 indimenticabile, con undici concerti in due mesi che accoglieranno grandi nomi della musica, tra cui Alfa, Gabbani, Ranieri e i Coma Cose. Con già un super artista in programma per la stagione 2026, l'attesa è alta per eventi che promettono di incantare il pubblico e arricchire l'estate locale.

Undici concerti in due mesi, con i più grandi nomi della musica italiana e internazionale e già il primo super artista per la stagione del 2026. L'Arena della Regina torna ad accendere l'estate 2025 di Cattolica, ma con lo sguardo rivolto anche alla stagione del prossimo anno tanto da annunciare...

