Stasera alle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, Alessandra Mastronardi torna con "Doppio Gioco", una serie avvincente che racconta la storia di un'abile giocatrice di poker ingaggiata dai servizi segreti. In un mondo in cui nulla è come sembra, la protagonista utilizza il suo dono speciale per affrontare un passato traumatico, dove ogni decisione può cambiare il destino.

Una storia dove nulla è come appare e ogni carta può cambiare il destino. Una protagonista con un dono speciale che le ha permesso di sopravvivere a un’infanzia traumatica. Queste le premesse di Doppio gioco. Arriva stasera in tv alle 21.20 su Canale 5, e in streaming su Mediaset Infinity (dove c’è giĂ una pagina dedicata con alcuni approfondimenti), la nuova serie tv del martedì sera diretta da Andrea Molaioli. Uno spy thriller in 4 serate che promette di tenere incollati gli spettatori amanti dell’adrenalina. Ma non solo. PerchĂ© Doppio gioco vede anche il ritorno in tv di una beniamina del piccolo schermo come Alessandra Mastronardi... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un'abile giocatrice di poker viene ingaggiata dai Servizi Segreti: Alessandra Mastronardi torna stasera in tv con la serie "Doppio gioco"

