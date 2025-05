Una targa per Massimo Salvo e Andrea nel luogo della tragedia

Una targa commemorativa è stata inaugurata oggi in via Benedetto D’Acquisto, a un mese dalla tragica sparatoria del 27 aprile, in memoria di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Sasso. Questo gesto onora la memoria dei tre giovani, sostituendo la precedente targa del Giro d’Italia, e rappresenta un momento di riflessione e rispetto per le vite spezzate nella violenza.

Una targa sul luogo della sparatoria in memoria dei tre ragazzi uccisi nella sparatoria del 27 aprile, a un mese esatto dalla tragedia. È stata posta questa mattina al posto della targa commemorativa del Giro d'Italia in via Benedetto D'Acquisto. "IN MEMORIA DI ANDREA MICELI, MASSIMO PIROZZO, SALVATORE TURDO GIOVANI FIGLI DI QUESTA CITTÁ, BARBARAMENTE

