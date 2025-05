Una staffetta da Modena e Roma | 42 atleti celebrano il Giubileo degli sportivi

Una corsa simbolica unirà Modena e Roma in occasione del Giubileo degli sportivi, con 42 atleti che si sfideranno in una staffetta di 440 km. Partendo dal duomo di Modena l'11 giugno, attraverseranno l'Appennino per giungere nella Capitale il 14 e 15 giugno, celebrando così la passione per lo sport e la comunità degli sportivi.

Di corsa da Modena a Roma per partecipare al Giubileo degli sportivi, in programma il 14 e 15 giugno. Saranno 42 gli atleti modenesi impegnati nella staffetta di circa 440 km che partirà dal duomo di Modena la mattina di mercoledì 11 giugno, valicherà l’Appennino e, dopo aver percorso la Via... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Una staffetta da Modena e Roma: 42 atleti celebrano il Giubileo degli sportivi

