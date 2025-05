Una speranza per Melissa | da Luogosano agli USA per un futuro possibile

Da Luogosano, un piccolo paese in provincia di Avellino, nasce una commovente iniziativa di solidarietà per Melissa, una bambina affetta da una grave disabilità. Grazie a un trattamento innovativo con cellule staminali negli Stati Uniti, si apre per lei una nuova possibilità di vita. Questo articolo esplora il potere della comunità e la speranza che si cela dietro ogni gesto di amore e sostegno.

Tempo di lettura: 3 minuti Da Luogosano, in provincia di Avellino, è partita una gara di solidarietà per Melissa, una bambina che convive con una grave disabilità dall’indomani della nascita. La piccola è stata accettata per un trattamento in America, a base di cellule staminali, che potrebbe migliorare le sue capacità motorie e cognitive. Tra il viaggio, il soggiorno, il costo delle infusioni e la riabilitazione, saranno necessari però dai 35 ai 40mila euro. I genitori quindi hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe che ha ricevuto, in pochi giorni, duecento donazioni. I problemi di salute di Melissa sono iniziati subito dopo la nascita: “Ha perso un rene, aveva la vena cava inferiore occlusa, ha perso l’udito, vomitava di continuo e ha avuto un danno cerebrale... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Una speranza per Melissa: da Luogosano agli USA per un futuro possibile

Su questo argomento da altre fonti

Luogosano (AV) – Parte gara di solidarietà per la piccola Melissa - Da Luogosano, in provincia di Avellino, è partita una gara di solidarietà per Melissa, una bambina che convive con una grave disabilità dall’indomani della nascita. La piccola è stata accettata per un ... 🔗Si legge su irpinia24.it