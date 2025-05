Una seconda persona è stata arrestata per l' italiano torturato e sequestrato a New York

Una seconda persona è stata arrestata nell'ambito del caso del designer italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan, che è stato sequestrato e torturato per due settimane a New York. L'arrestato, William Duplessie, ha legami con la Svizzera e Miami, ed è il proprietario della townhouse in cui è avvenuto l'incidente. Le indagini continuano per fare luce su questo inquietante episodio.

