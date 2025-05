Una Rivierabanca irresistibile in un Flaminio stracolmo bis nel derby e ora sogna la finale per l' A1

La Rivierabanca Rimini trionfa nel derby con Unieuro Forlì, conquistando il 2-0 nella semifinale e avvicinandosi alla finale di A1. Nonostante un avvio favorevole per gli ospiti, la squadra di coach Martino dimostra carattere e determina la propria vittoria, sfruttando il fattore campo e regalando emozioni indimenticabili ai propri supporters. La corsa verso il sogno continua!

È ancora vincente il derby per la Rivierabanca Rimini, che sfrutta il fattore campo e ha la meglio di una coriacea Unieuro Forlì per conquistare il 2-0 nella serie di semifinale. Erano partiti meglio, però, gli ospiti: dopo i primi, interlocutori minuti, la squadra di coach Martino alza i giri in...

