Una notte da dottore | trama cast e finale del film su cine34

In "Una notte da dottore", diretto da Guido Chiesa, il cinema italiano celebra la commedia con un mix di divertimento e introspezione. Questo film del 2021, remake di un famoso lungometraggio francese, si distingue per il suo umorismo e i personaggi ben delineati, offrendo una riflessione leggera su relazioni e scelte di vita. Scopriamo insieme trama, cast e finale di questa divertente avventura cinematografica.

