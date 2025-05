Una Nessuna Centomila e Foglietta | | Spot contro le molestie ai concerti

In vista della stagione estiva dei concerti, AssoConcerti collabora con la Fondazione “Una Nessuna Centomila”, guidata da Fiorella Mannoia, per lanciare una campagna di sensibilizzazione contro le molestie durante gli eventi musicali. Con lo spot "Foglietta", l'iniziativa mira a creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i partecipanti, sottolineando l'importanza della prevenzione e del rispetto.

Alla vigilia della stagione dei grandi concerti in cui si esibiranno star italiane e internazionali, AssoConcerti si presenta al fianco della Fondazione “Una Nessuna Centomila“ – presieduta da Fiorella Mannoia – per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, e lo fa con la produzione di un video ideato dal laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila e diretto da Anna Foglietta, video che sarà proiettato sui maxischermi prima dell’inizio dei grandi eventi live. Peraltro – e per caso – le immagini iniziali sono state girate al concerto del Primo maggio a Roma proprio mentre nella folla avveniva una molestia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Una Nessuna Centomila e Foglietta:: "Spot contro le molestie ai concerti"

Una Nessuna Centomila